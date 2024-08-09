طوفان الأقصى" في اليوم الـ 309.. المقاومة تواصل نصب "الكمائن" في رفح والاحتلال يعترف بخسائره

وطن: دخلت عملية "طوفان الأقصى" يومها الـ309، ردًا على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأقصى.



وتواصل المقاومة في قطاع غزة التصدي لقوات الاحتلال، ولاسيما في شرقي خان يونس ورفح، مستهدفةً آلياته، ومحققةً إصاباتٍ مباشرةً فيها.

وأعلنت كتائب القسّام، تنفيذها كميناً محكماً استهدف آليات الاحتلال المتوغلة في حي تل السلطان غرب مدينة رفح جنوبي القطاع. واستهدفت مبنى تحصّنت بداخله قوّة إسرائيلية قوامـها 9 جنود في رفح جنوبي قطاع غزّة.

فيما أعلنت سرايا القدس أنها قصفت بصواريخ "107" مقر قيادة وسيطرة لقوات الاحتلال في محور نتساريم. واستولت على عدد من الطائرات الاستخبارية للاحتلال من دون طيار في مدينة غزّة.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 12 عسكريا في معارك غزة خلال الساعات الـ24 الأخيرة، بينهم ضابط من لواء نحال أصيب بجراح خطيرة.



فيما يتكتّم الاحتلال على خسائره ويفرض رقابةً شديدةً بشأنها، فإنّ البيانات والمشاهد التوثيقية التي تصدرها المقاومة في غزّة تؤكّد أنّ قتلاه ومصابيه أكبر كثيراً مما يعلن.

ويُجبَر جيش الاحتلال على الاعتراف بحجم بعض الخسائر في صفوف قواته التي تواجه مقاومة شرسة في مختلف محاور القتال في غزّة، إذ تنفّذ المقاومة عملياتها وتوثّقها عبر مشاهد تُظهر إصابة الجنود الإسرائيليين.



وتشير حصيلة الجيش الإسرائيلي إلى أن عدد قتلاه منذ بداية الحرب بلغ 689 ضابطا وجنديا، أما عدد الجرحى فارتفع إلى 4284 ضابطا وجنديا منذ بداية الحرب. فيما يزال 213 ضابطا وجنديا من جيش الاحتلال يتلقون العلاج في المستشفيات.



وفيما يلي متابعة أولا بأول لآخر تطورات عملية "طوفان الاقصى" في يومها الـ309:



12:00| اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال خلال اقتحام قرية زبوبا شمال جنين.