نقابة الصحفيين: 137 جريمة في تموز بحق الصحفيين من بينهم 9 شهداء و14 من عائلاتهم

وطن: أدانت نقابة الصحفيين الفلسطينيين مواصلة منظومة الاحتلال الإسرائيلي الامعان باستهداف الصحفيين الفلسطينيين ،فقد تم رصد 137 جريمة واعتداء وانتهاك كان أبرزها استشهاد 9 من الصحفيين في شهر تموز الماضي و14 من عائلاتهم .

ففي بيان صحفي حول تقرير شهر تموز الماضي الصادر عن لجنة الحريات التابعة للنقابة حول الجرائم والانتهاكات والاعتداءات التي تعرضت لها الحالة الصحفية جاء فيه ان 9 من الزملاء والزملاء استشهدوا جميعا بقصف صواريخ وقذائف جيش الاحتلال او من خلال استهداف بمسيرات مفخخة بالبارود في قطاع غزة.

واضاف البيان ان 14 من عائلات الصحفيين استشهدوا نتيجة استهداف ابنائهم ومن بينهم امهات وابناء وزوجات واقارب ، في حين أصيب 5 من الصحفيين بإصابات دامية في الاطراف، و اعتقل 4، وتعرض 8 للضرب و5 للاعتداء اللفظي و 4 للتهديد بالقتل من خلال إشهار السلاح.

وأشار البيان الى تواصل ارتفاع ظاهرة استسهال إطلاق النار تجاه الطواقم الصحفية بشكل مباشر بداعي المنع من التغطية حيث تم رصد وتوثيق 10 حالات ، و16 حالة تعرضت لإطلاق قنابل الغاز والصوت ، و9 حالات مصادرة وتحطيم معدات العمل، كما تعرض 4 من الزملاء لمحاكم عسكرية جائرة و 3 للتحقيق.



ونوه البيان ان انتهاكات المنع من التغطية واحتجاز الطواقم لا زالت في ازدياد حيث تم تسجيل 51 واقعة.

واختتم البيان بالتأكيد على مواصلة الرصد والتوثيق والنشر لكافة جرائم الاحتلال وكذلك التواصل مع كافة الجهات الدولية الحقوقية والنقابية في سبيل توفير حماية الصحفيين الفلسطينيين وملاحقة الاحتلال على جرائمه وعدم افلاته من العقاب.