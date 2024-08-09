كيربي: بعض مقترحات سموتريتش سخيفة ومضللة وخاطئة

وطن: أكد مستشار مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي، استئناف مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، يوم الخميس في العاصمة القطرية الدوحة، في أعقاب دعوة قطر ومصر والولايات المتحدة الأميركية، لتوقيع اتفاق وقف إطلاق نار وإطلاق سراح الأسرى.

ونفى كيربي في إحاطة صحفية، مزاعم وزير مالية الاحتلال، بتسلئيل سموتريتش، بأن صفقة وقف اطلاق النار "تقوض إطلاق سراح الأسرى في قطاع غزة".

واعتبر تصريحات سموتريتش "مضللة وخاطئة"، بعدما قال الأخير إنه "لم يحن الوقت بتاتاً لصفقة خضوع توقف الحرب، قبل القضاء على حماس".

كما لفت كيربي إلى أن الآراء التي عبّر عنها سموتريتش، "ستعرّض حياة الأسرى "الإسرائيليين" والأميركيين للخطر"، لافتاً إلى أنّ بعض مقترحاته "سخيفة".

وشدّد كيربي على أن الرئيس الأميركي جو بايدن، مصمم على إنجاز الاتفاق، فيما أبلغت الدول الاقليمية المعنية، "ضرورة المضي في الاتفاق، وهو اتفاق من الممكن انجازه على الرغم من تصريحات بعض الأطراف الاسرائيلية التي تريد عكس ذلك"، على حدّ تعبيره.

كذلك، أكد أن مفاوضات إطلاق النار، استغرقت عدة أشهر وأخذت بعين الاعتبار "مخاوف ومصلحة اسرائيل"، معتبراً أنه من الطبيعي إطلاق سراح أسرى فلسطينيين مقابل أسرى الاحتلال في غزة.



المصدر: الميادين