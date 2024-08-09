أعلن مبايعة السنوار.. أبو عبيدة: جاهزون لتنفيذ قرارات السنوار الكاملة

وطن: أعلنت كتائب القسام "مبايعة" الرئيس الجديد للمكتب السياسي لحركة حماس، يحيى السنوار، عبر بيان للناطق باسمها أبو عبيدة.

وقال أبو عبيدة، في مشاركة عبر حسابه في منصبة تليغرام: "تبايع كتائب القسام القائد المجاهد يحيى السنوار وتعلن جهوزيتها الكاملة لتنفيذ قراراته".

وأضاف: "ترى بأن اختياره رئيسا للحركة خلفا لقائدنا الشهيد إسماعيل هنية، دليل على حيوية الحركة وتماسكها وقوتها بفضل الله تعالى".

وكانت حماس قد أعلنت، عن اختيار يحيى السنوار رئيساً للمكتب السياسي للحركة خلفاً للشهيد إسماعيل هنية.

وقال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، إن السنوار تم اختياره بالإجماع، وهذا يدل على أن الحركة تدرك طبيعة المرحلة، مبينا أن التفاوض كان يدار بالقيادة، والسنوار كان حاضرا دوما.

وأضاف، أن رسالة حماس أنها اختارت من يحمل أمانة القتال بالميدان في غزة منذ أكثر من 300 يوم.

وتابع، أن اختيار حماس بهذه السرعة للسنوار رئيسا بالإجماع يدلل على حيوية الحركة.

وأكد على أن يحيى السنوار يحظى بالقبول من الجميع في الحركة وهو محل إجماع.

والسبت الماضي، أعلنت حركة حماس في بيان، أن قياداتها بدأت بإجراء عملية تشاور واسعة في مؤسساتها القيادية والشورية، لاختيار رئيس جديد للمكتب السياسي للحركة بعد اغتيال إسماعيل هنية.