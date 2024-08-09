المقاومة في لبنان تضع مقرات جنود الاحتلال في "دوفيف" والمنارة تحت النار

وطن: أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان -حزب الله-، استهدافها مبانٍ يستخدمها جنود الاحتلال في مستوطنة "دوفيف"، وأخرى في مستوطنة "المنارة"، "‏بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابةً مباشرة".‏

وفي بيانين منفصلين أشار حزب الله، أنّ هذه الاستهدافات تأتي في سياق "دعم الشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، وردًا على ‏اعتداءات جيش الاحتلال على القرى الجنوبية الصامدة وعلى المنازل الآمنة".

وفي سياق متصل، في أعقاب تهديدات حزب الله بالرد على اغتيال القائد الجهادي الكبير، فؤاد شكر، وضع خبراء ومحللون إسرائيليون سيناريوهات لطبيعة الرد الذي ينوي الحزب توجيهه إلى جيش الاحتلال.

وأوضح محلل الشؤون العسكرية في موقع "والاه" العبري، أمير بوحبوط، أنّ دولة الاحتلال تعتقد أنّ حزب الله لن يستهدف بنى تحتية في الساحة البحرية، مثل منصات التنقيب، بسبب الخوف من ردّ جيش الاحتلال سيلحق الضرر بالبنى التحتية في لبنان، ومع ذلك، رأى أنّه من المرجح جداً أن الحزب سيحاول مهاجمة سفينة، على غرار الهجوم على سفينة الصواريخ "أحي حانيت" في حرب لبنان الثانية أو القواعد البحرية.



المصدر: الميادين