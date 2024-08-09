الإعلام العبري: منذ اندلاع الحرب.. ارتفاع نسب هجمات السايبر على دولة الاحتلال

وطن: أشار موقع "غلوبس" العبري، في مقال نُشِر على صفحاته اليوم، إلى ارتفاع حجم التهديدات السيبرانية بشكل كبير، في السنوات الأخيرة، "حيث واجهت شركات الاحتلال، عامة وخاصة على حد سواء، هجمات كثيرة على منظوماتها".

ووفق معطيات وحدة الأبحاث في شركة التقنيات البرمجية للاحتلال، "تشك بوينت"، شهدت دولة الاحتلال، "في الربع الثاني من العام الحالي قفزة في الهجمات السيبرانية، حيث بلغ متوسط العدد الأسبوعي للهجمات 2278 هجمة، فيما يدور الحديث عن أعلى معطى بنسبة 81% منذ الربع المقابل من العام الماضي، وزيادة بنسبة 33% من الربع الأول من العام 2024 الحالي".

وعلى سبيل المقارنة، بحسب "غلوبس"، فإنّ معدل الهجمات السيبرانية الأسبوعية في الربع الثاني، سجل ارتفاعاً في "إسرائيل" بنسبة 39% عن المعدل العالمي.

تعليم اتصالات واستشارات

وأوضح موقع "غلوبس"، أنّ "الفرع الأبرز الذي عانى من الهجمات السيبرانية هو التعليم"، يليه فرع الاتصالات، حيث تعرضت شركات مثل "بيزك" و"بارنتر" لهجمات أسبوعية، أما الفرع الثالث الأكثر استهدافاً فكان مجال الاستشارات (شركات مثل "ديلويت").

مصادر الهجمات

ونقل مقع "غلوبس" عن رئيس المقر الرئيسي ونظام الاتصالات العالمي في "تشك بوينت"، غيل مسينغ، قوله إنه "حتى في حالة الروتين، إسرائيل هي دولة تتعرض للهجوم أكثر من المعدل العالمي، لأنها تعدّ مركز اهتمام عالي من مجموعات هجوم متنوعة، سواء اقتصادية أو سياسة خارجية-داخلية".

وأشار مسينغ إلى أنه ومنذ منذ اندلاع الحرب "تجاوزت الزيادة في الهجمات السيبرانية في دولة الاحتلال الفجوة، بين "دولة الاحتلال" والمعدل العالمي، وفق معطيات تشك بوينت، فإن الدولتين اللتين تصدر من أراضيهما الكثير جداً من الهجمات هما روسيا وإيران".

كذلك، يُشخصون في "تشك بوينت" بحسب موقع "غلوبس" العبري، "أنه من الصعوبة اليوم تحديد هويات المهاجمين، بسبب نظام اللامركزية الذي يحكم هذا المجال".



المصدر: الميادين