الاتحاد الدولي لجمعيات طلاب الطب يعلق عضوية الاحتلال ويزيد من عزلته

وطن: قرر الاتحاد الدولي لجمعيات طلاب الطب، بأغلبية الثلثين، تعليق عضوية جمعية طلاب الطب في "دولة الاحتلال" لمدة عامين، بسبب العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة، واتهامات للاحتلال بالإبادة الجماعية و"الافتقار إلى الأخلاق والقيم الإنسانية"، بحسب وسائل اعلام عبرية.

ويأتي قرار تعليق عضوية الاحتلال، بعد تقديم الجمعية البرازيلية، بطلبٍ يزيل الاحتلال من الاتحاد بشكل كامل، ولكن تمت الموافقة على تعليق العضوية لمدة عامين، يتم خلالها مراجعته مرتين، الأولى في آب/أغسطس 2025، والثانية في الشهر نفسه من العام 2026.

ويتحول التعليق إلى إزالة دائمة للاحتلال من المنتدى الدولي، في حال فشلت في عكسه أو تغييره، بعد عامين، عبر تقديم أدلة وبراهين، يثبت عدم تورط الاحتلال في حرب الإبادة البشرية المستمرة في غزة.

في المقابل، اتهم رئيس "الجمعية الطبية" للاحتلال، الطلاب الفلسطينيين بدفع الجمعية البرازيلية للتصرف نيابة عنهم، في سعيه لإلغاء التعليق.

ووصف وزير الصحة في حكومة الاحتلال أورييل بوسو، قرار التعليق باعتباره قراراً "فظيعاً".

ويمثل الاتحاد الدولي مجموعات طلاب الطب من 123 دولة من ست قارات، وهو منظمة غير حكومية تأسست عام 1951، ومقرها في الدنمارك.



المصدر: الميادين