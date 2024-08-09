أونروا: "إسرائيل" قتلت 205 من عمال الإغاثة في غزة

وطن: - أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" أن قوات الاحتلال قتلت 205 من العاملين بالإغاثة الإنسانية في قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول الماضي.

وأضافت الوكالة الأممية في بيان عبر منصة (إكس) اليوم الجمعة، أن "هجمات جيش الاحتلال المستمرة على قطاع غزة تسببت في سقوط ضحايا مدنيين وعمليات تهجير قسري وتدمير البنية التحتية".

وأشارت إلى أن "9 من كل 10 أشخاص في غزة نزحوا، وأن بعضهم هجر أكثر من مرة وحتى 10 مرات".

وأوضحت أن "النظام الصحي في غزة بالكاد يستطيع تقديم بعض الخدمات لأن 90 مستشفى ومركزا صحيا توقفت عن العمل".

وأشارت الوكالة إلى وجود 10 مراكز صحية و100 نقطة طبية متنقلة تابعة للأونروا تقدم خدماتها في غزة.