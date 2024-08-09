خريجا الهندسة المعمارية محمود أبو حماد وأماني عيسى يصممان مشروع "مستشفى جامعة القدس التعليمي"

وطن: صمم خريجا الهندسة المعمارية من جامعة القدس محمود أبو حماد وأماني عيسى، مشروع "مستشفى جامعة القدس التعليمي"، تحت إشراف أ. إيهاب الأفندي.

وكتب الطالبان أبو حماد وعيسى:

"يعاني تجمع جنوب شرق القدس من ضعف في البنية التحتية الصحية، والتي لا تضم سوى مراكز صحية بسيطة، هذا ما يجعل الحصول على العلاج تحديًا كبيرًا يواجه سكان المنطقة إثر صعوبة الوصول لأحد مستشفيات الضفة أو مستشفيات القدس المحتلة.

جامعة القدس تضمّ كليتي الطب والمهن الصحية، اللتين يشكل طلبتها النسبة الأكبر في الجامعة، ويحتاجون لخدمات التدريب السريري بإشراف الكادر التعليمي للحصول على تدريب عملي متواصل وفعال.

وبعد دراسة الاحتياجات التي يواجهها السكان والطلاب، كان الاقتراح هو تصميم مستشفى جامعة القدس التعليمي ليكون نموذج يجمع بين التعليم والعلاج، ليوفر فرصة تعليمية ويعود بالفائدة على المجتمع المحلي، ويدمج البيئة الجامعية بمحيطها، وتلبي احتياجات السكان الصحية.

والتعليمية".