لجنة الصحة والسلامة العامة بمحافظة طولكرم: لا صحة لما تم نشره حول رؤوس الحيوانات

وطن: أعلنت لجنة الصحة والسلامة العامة بمحافظة طولكرم، اليوم الجمعة، أن الكشف من قبل الطب البيطري على ما أشيع أنها رؤوس حيوانات في بلدة كفر اللبد بالمحافظة، تبين أنها رؤوس عجول، ولا صحة لما تم نشره وما تضمنته أحد الفيديوهات من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

وحذرت لجنة السلامة العامة من خطورة الإشاعات وانعكاساتها على الاقتصاد، مشددة على أنه لا تهاون فيمن يحاول المساس باقتصاد الوطن من خلال بث الإشاعات، وسيتم اتخاذ المقتضى القانوني بحقه.

ودعت اللجنة لتوخي الحذر، علما أن هناك جولات مراقبة مستمرة على الأسواق وكافة القطاعات.

ونفت وزارة الزراعة اليوم الجمعة الخبر الذي أشيع عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص الكشف من قبل طواقم مديرية زراعة طولكرم على مخلفات حيوانات في بلدة كفر اللبد شرق المحافظة، وأكدت انه خبر عار عن الصحة، هدفه ضرب الاقتصاد الوطني المحافظة.

وشددت أن الوزارة لها آلياتها المهنية والمعتمدة في ضبط الانتهاكات القانونية، ولها قنواتها الرسمية في نشر الاخبار وليس عبر وسائل إعلامية غير معروفة المصدر.

وأكدت الوزارة أنها ومنذ اللحظات الأولى من انتشار الخبر، قامت بالتنسيق مع الجهات الامنية والرسمية ذات العلاقة في المحافظة لملاحقة مفتعلي هذه الإشاعة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.