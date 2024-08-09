نقابة الصحفيين تستنكر قتل الاحتلال الصحفيين معمر والسوسي

وطن: استنكرت نقابة الصحفيين، اليوم الجمعة، قتل قوات الاحتلال الصحفيين تميم معمر وعبد الله السوسي، في قطاع غزة، واعتبرت ذلك "جريمة جديدة في إطار الاستهداف الاحتلالي الممنهج لقتل الصحفيين".

وطالبت النقابة في بيان لها، النائب العام للمحكمة الجنائية الدولية بسرعة بدء إجراءات التحقيق بجرائم الاحتلال بحق الصحفيين الفلسطينيين.

واستشهد الصحفيان تميم معمر وعبد الله السوسي في غارتين منفصلتين في خان يونس جنوب قطاع غزة، مع عدد من أبنائهما وأفراد عائلتيهما.