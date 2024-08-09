إعلان عن قطع التيار الكهربائي عن مناطق في محافظة رام الله والبيرة
09.08.2024 05:16 PM
وطن: أعلنت شركة كهرباء محافظة القـدس عن اضطرارها لقطع التـيار الكهربائي من الثامنة صباحا حتى الثانية بعد الظهر يوم السبت الموافق 10/8/2024 عن كل من المناطق التالية من محافظة رام الله والبيرة:
أجزاء من منطقة بيتونيا وتشمل عمارة الوفاق – مفرق الحتو , شركة المهدي للسيارات والمجاورين , إسكان عليان والمجاورين , سوبرماركت الشني – فرع بيتونيا والمجاورين , البنك العربي – فرع بيتونيا , كازية العطاري وعليان والمجاورين , الكلية العصرية وسوبرماركت بغداد والمجاورين.
تعتذر الشركة عن هذا الاجراء الضروري الناتج عن قيام الشركة بأعمال التحويلات والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.