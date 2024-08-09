إصابات بالاختناق واعتقال مواطنين خلال اقتحام الاحتلال بلدة سبسطية

وطن: أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، اليوم الجمعة، خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة سبسطية شمال غرب نابلس، حيث اعتقل مواطنان.

وأفاد رئيس مجلس سبسطية محمد عازم، بأن قوات الاحتلال اقتحمت الموقع الأثري في البلدة، وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع المواطنين، أصيب خلالها العشرات بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام، عولجوا ميدانيا.

وأضاف أن قوات الاحتلال اعتقلت مواطنين من البلدة لم تعرف هويتهما بعد.