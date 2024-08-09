مواجهات مع الاحتلال في كفر قدوم شرق قلقيلية

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، قرية كفر قدوم شرق قلقيلية، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع المواطنين.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع قرب مسجد عمر بن الخطاب، عقب صلاة الجمعة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع المواطنين، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

يذكر ان قرية كفر قدوم تنظم اسبوعيا عقب صلاة الجمعة، مسيرة سلمية مناهضة للاستيطان ومطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من 20 عاما لصالح توسعة مستعمرة "كدوميم" المقامة عنوة على أراضي القرية.