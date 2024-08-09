مستوطنون يعتدون على مواطن ومتضامن أجنبي في الأغوار الشمالية

وطن: هاجم مستوطنون، اليوم الجمعة، الرعاة في منطقة الجوبة بالأغوار الشمالية، واعتدوا على مواطن ومتضامن أجنبي.

وأفاد مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس معتز بشارات بأن مجموعة من المستوطنين هاجموا الرعاة في منطقة الجوبة بالأغوار الشمالية، واعتدوا بالضرب على المواطن أحمد حسين زهدي أبو محسن، وقاموا باختطافه، قبل أن يتم العثور عليه في منطقة أخرى قرب مستوطنة "ميخولا" وعليه آثار الضرب المبرح.

وأضاف أن متضامنا أجنبيا تعرض أيضا للاعتداء من قبل نفس المجموعة من المستوطنين.

يذكر أن المواطنين في مختلف مناطق الأغوار الشمالية يتعرضون لاعتداءات وملاحقات يومية من المستوطنين، الذين يهاجمون المواطنين ويمنعون الرعاة من الوصول إلى المراعي.