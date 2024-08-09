"وول ستريت جورنال": 44 اسيرا استشهدوا خلال اعتقالهم منذ 7 أكتوبر في معسكرات جيش الاحتلال

وطن: كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، اليوم الجمعة، عن استشهاد 44 أسيراً فلسطينياً، في أثناء احتجازهم لدى جيش الاحتلال، في الفترة من 7 تشرين الأوّل/أكتوبر 2023 إلى 2 تموز/يوليو الماضي.

وجاء ذلك في ردٍّ مكتوب من "الجيش" على سؤال من منظمة "أطباء من أجل حقوق الإنسان" في "إسرائيل".

وبالإضافة إلى ذلك، تشير إحصائية، إلى استشهاد 16 أسيراً على الأقل في سجون الاحتلال، التي يتمّ إدارتها بشكل منفصل عن المرافق العسكرية.

وكانت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية ذكرت، أمس الخميس، أنّ "نظام السجون يعمل كمرفق للتنكيل بالمعتقلين"، وأنّ روح وزير "الأمن القومي"، إيتمار بن غفير، تتغلغل في نفوس الحراس والجنود.

وأشارت "هآرتس" إلى أنّ العنف والتهديدات والحرمان من النوم والتجويع والإذلال، الذي وصفه عشرات الاسرى وفصّلته في تقرير منظمة "بتسيلم"، ونُشر منذ يومين بعنوان "مرحباً بكم في الجحيم"، لا يدع مجالاً للشك بأنّ "نظام السجون يعمل كمنشأة للتنكيل بالمعتقلين".

"هآرتس" أكّدت أنّ ما حدث في السجون "لم يكن خطأً، بل سياسة معتمدة"، لافتةً إلى أنّه خلال الحرب وحتى قبلها، أعلن بن غفير نيـّــــته "التضييق على أوضاع الأسرى الفلسطينيين، بل وتفاخر بذلك".