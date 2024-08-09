بحرية الحرس الثوري الايراني تتسلم صواريخ مضادة للسفن لا يمكن رصدها

وطن: تسلمت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، عدداً كبيراً من صواريخ كروز الجديدة المضادة للسفن، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام إيرانية.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن بحرية الحرس الثوري تسلمت بأمر من القائد الأعلى لهذه القوات، عدداً كبيراً من صواريخ كروز الجديدة المضادة للسفن.

وقالت "تسنيم" إن "الصواريخ الجديدة لبحرية الحرس الثوري تملك قدرات مثل رأس حربية شديدة الانفجار لا يمكن رصدها".

وبحسب الوكالة، تعد هذه الصواريخ من فئة صواريخ كروز، حيث يؤدي تأثير كل منها إلى إحداث أضرار جسيمة وغرق مدمرات العدو.

ولفتت الوكالة الى انه تم نقل عدد كبير من صواريخ "كروز" الجديدة المضادة للسفن، بأمر من القائد الأعلى للحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، إلى ترسانة القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني.

واضافت تم تزويد القوات البحرية الإيرانية بمنظومات صاروخية متنوعة بعيدة ومتوسطة المدى وطائرات دون طيار هجومية واستطلاعية وأنظمة حرب إلكترونية ورادارات بحرية وأجهزة قتالية.



ولفتت انه عُرض 210 أنظمة صاروخية فقط من أصل 2654 نظاما وذلك لأسباب أمنية واستراتيجية.



