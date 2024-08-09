شـركة كهربـاء محافظة القـدس تعلن عن قطع التيـار الكهربـائي في محافظة القدس

وطن: تعلـن شـركة كهربـاء محافظة القـدس عـن اضطرارها آسفة لقطـــع التـــيار الكهربائي في الأيام والتواريخ والأوقات المبينة فيما يلي عن كل من المناطق التالية من محافظة القدس :

السبت 10/8/2024 من الثامنة والنصف صباحا حتى الثانية والنصف عصرا:

• كامل منطقة السواحرة الشرقية.

• أجزاء من أبوديس وتشمل: أجزاء من شارع الجامعة , جميع المنطقة بين جامعة القدس والسواحرة الشرقية , محيط إسكان الطالبات, كازية السرخي , مفرق أبو عيدة ومحيطه , محيط منطقة عرقوب الخيل , محيط منطقة أبو مغير – طريق الدلة , محيط إسكان الرباط والبرج.

تعتذر الشركة عن هذا الاجراء الضروري الناتج عن قيام الشركة بأعمال التحويلات والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق