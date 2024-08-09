شهيدان بقصف من مسيّرة للاحتلال جنوب لبنان وإطلاق صواريخ صوب كريات شمونة

وطن: أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، استشهاد شخصين في غارة شنّتها مسيّرة لجيش الاحتلال، واستهدفت شاحنة في بلدة الناقورة، فيما قصف جيش الاحتلال، مواقع في جنوب لبنان، زاعما أنها تابعة لحزب الله، وذلك في ظلّ تصاعُد التوتّر في المنطقة.

وذكر جيش الاحتلال في بيان، أصدره اليوم الجمعة، أن "الطائرات الحربية قصفت ليلا، مقرُّا لتنظيم حزب الله في منطقة الحناوية، وبنية تحتية للتنظيم في منطقة عيتا الشعب، جنوبيّ لبنان".

وأضاف أنه "هاجم منصة إطلاق يستخدمها حزب الله في منطقة عيتا الشعب، انطلقت منها الصواريخ، أمس الخميس، (صوب) الجليل الأعلى".

ودوت صافرات الانذذار صباح اليوم في مستوطنات ومواقع الاحتلال شمال فلسطين المحتلة.

وقالت مصادر لبنانية ان المقاومة هاجمت صباح اليوم عدد من مواقع الاحتلال ومستوطناته شمال فلسطين المحتلة.

وأفادت القناة 14 العبرية بأنه بعد دوي صفارات الإنذار في المطلة وكفار يوفال تم رصد سقوط صواريخ في المنطقة وتوجهت فرق الإسعاف إلى المكان.