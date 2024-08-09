جيش الاحتلال يشن "عملية" عسكرية في خانيونس

وطن: أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة بدء "عملية عسكرية" في منطقة خان يونس جنوبي قطاع غزة والتي دخلها سابقًا عدة مرات منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وطالب جيش الاحتلال، الخميس، سكان أحياء جديدة في المدينة بإخلائها قسراً تمهيدًا لشن هجوم جديد عليها بادعاء إطلاق حركة حماس صواريخ منها.

متحدث الجيش أفيخاي أدرعي قال: "نداء إلى كل السكان في بلدة السلقا وحاراتها، القرارة وحاراتها، بني سهيلا وحاراتها، عبسان وحاراتها، خربة خزاعة وحاراتها، وأحياء الشيخ ناصر، ومركز المدينة، والسطر والمحطة، عليكم إخلاء تلك المناطق فورًا إلى المنطقة الإنسانية".

والأحد، طالب جيش الاحتلال عبر منصة "إكس"، المواطنين والنازحين في أحياء جورة اللوت، والمنارة، ومعن، وقيزان النجار، وقيزان أبو رشوان، والسلام والحشاش بـ"إخلاء المنطقة بشكل فوري إلى المنطقة الإنسانية".