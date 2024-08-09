سفراء مجموعة السبع يمتنعون عن حضور ذكرى قصف ناغازاكي لعدم دعوة "إسرائيل"

وطن: قال شيرو سوزوكي رئيس بلدية مدينة ناغازاكي اليابانية، إنه متمسك بقراره عدم دعوة السفير الإسرائيلي لحضور فعالية مقررة (الجمعة) لإحياء ذكرى القصف النووي على المدينة، بينما قال دبلوماسيون كبار في الولايات المتحدة وغيرها من دول مجموعة السبع إنهم سيمتنعون عن الحضور بسبب هذا القرار.

ومن شأن غيابهم أن يحرج رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، الذي من المقرر أن يحضر الحدث السنوي في ناغازاكي، والذي عادة ما يلقى اهتماماً أقل من فعالية أخرى عُقدت في هيروشيما قبل يومين؛ لإحياء ذكرى أول استخدام للأسلحة النووية في التاريخ، حسب وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال سوزوكي: "الأمر ليس أننا لم ندعُ السفير الإسرائيلي لأسباب سياسية، بل لأننا نريد عقد المراسم في أجواء هادئة ومهيبة".

وهذا الاستبعاد أدرج "إسرائيل" في قائمة البلدان غير المدعوة، التي تشمل روسيا وروسيا البيضاء، رغم أن السفير الإسرائيلي لدى اليابان جلعاد كوهين، حضر فعالية ذكرى هيروشيما هذا العام.

ويأتي الاستبعاد في الوقت الذي تتواصل فيه الحرب في قطاع غزة.

وقال السيناتور الياباني مونيو سوزوكي: "أعلن سفراء دول G7 في طوكيو إنه إذا لم تتم دعوة السفير الإسرائيلي لحضور الحفل في ناغازاكي، فلن يشاركوا أيضا. يثير الاستغراب أنهم ليسوا ساخطين لأنه لم تتم دعوة روسيا وبيلاروس لحضور فعالية مماثلة في هيروشيما. كان ذلك سيعتبر منطقيا وعادلا".