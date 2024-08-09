شبكة المنظمات الأهلية تصدر دراسة لتقييم واقع منظمات المجتمع المدني في قطاع غزة

وطن: أصدرت شبكة المنظمات الأهلية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي/ برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني دراسة شاملة لتقييم واقع منظمات المجتمع المدني في ظل الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ أكثر من 300 يوم.

وتهدف الدراسة إلى تحليل القدرات الحالية، التحديات، والاحتياجات لهذه المنظمات، إضافة إلى تقييم الخسائر والأضرار التي لحقت بها نتيجة العدوان، وذلك لضمان استمرار وظائفها ودورها الحيوي.

واعتمدت الدراسة على تصنيف المنظمات الأهلية حسب القطاعات المختلفة مثل الصحة، التعليم، الأمن الغذائي، الزراعة، المياه والصرف الصحي، والحماية الاجتماعية. تم تقييم الوضع المادي والتشغيلي للمؤسسات بناءً على تخصصها القطاعي، وتحديد مدى الأضرار التي لحقت بها، بالإضافة إلى وظائفها التشغيلية مثل الحوكمة، الموارد البشرية، الإدارة المالية، إدارة المشتريات، البرامج والمشاريع، التنسيق والاتصال، السلامة والأمان، التقييم والمتابعة والتعلم، والوصول إلى البيانات.

وكشفت نتائج التقييم، التي استندت إلى استطلاعات، مقابلات، ومناقشات مع مجموعات بؤرية خلال شهري مارس وأبريل 2024، عن الأضرار الجسيمة التي لحقت بالبنية التحتية للمنظمات الأهلية ومواردها البشرية وقدراتها المالية. أدت الحرب إلى تدمير المكاتب والمرافق والمعدات، مما تسبب في ظهور تحديات تشغيلية كبيرة حيث فقدت العديد من المنظمات الأهلية أعضاء من طاقمها والمتطوعين وأعضاء مجلس إدارتها وتأثرت الموارد المالية بشكل كبير، حيث تكافح العديد من المنظمات لتأمين التمويل والحفاظ على عملياتها.

وعلى الرغم من هذه التحديات، أظهرت المنظمات الأهلية قدرة ملحوظة على الصمود والتكيف. حيث واصلت العديد منها عملها بقدرة محدودة، ونفذت تدخلات طارئة لتلبية الاحتياجات الفورية للسكان المتضررين. كما سلط التقييم الضوء على الاحتياجات المحددة لكل قطاع:

· قطاع الصحة: بحاجة إلى دعم لإعادة بناء البنية التحتية المتضررة، شراء الإمدادات الطبية، ومعالجة الصدمات النفسية للعاملين في مجال الرعاية الصحية.

· قطاع التعليم: يحتاج إلى إعادة بناء المدارس، تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال والمعلمين، وتطوير حلول تعليمية بديلة.

· قطاع الأمن الغذائي والزراعة: يحتاج إلى دعم لاستعادة الإنتاج الزراعي، تحسين سلاسل التوريد، ومعالجة الأسباب الجذرية لانعدام الأمن الغذائي.

· قطاع النوع الاجتماعي والحماية الاجتماعية: يحتاج إلى موارد لمعالجة العنف القائم على النوع الاجتماعي، تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للنساء والأطفال، وتعزيز الإدماج الاجتماعي.

واختتم التقرير بتقديم توصيات لدعم تعافي المنظمات الأهلية في قطاع غزة وزيادة قدرتها على الصمود. تشمل هذه التوصيات تقديم المساعدة المالية والفنية، تعزيز آليات التنسيق، والدعوة إلى تغييرات في السياسات لتمكين المنظمات من العمل بحرية وفعالية. من خلال معالجة هذه الاحتياجات والتحديات، يمكن للمجتمع الدولي أن يساهم في تعافي وتنمية قطاع غزة على المدى الطويل.