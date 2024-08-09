في مجازر الاحتلال المتواصلة: أكثر من 60 شهيدا خلال 24 ساعة وإصابة ضابط في جيش الاحتلال بجروح خطرة

وطن: واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه على مناطق متفرقة في قطاع غزة، حيث استهدف منازل ومراكز إيواء النازحين خصوصا المدارس، مخلفا شهداء وجرحى، في حين أعلن الاحتلال إصابة ضابط من لواء ناحال بجروح خطرة.

و أفادت مصادر محلية باستشهاد 4 وإصابة آخرين جراء غارة الاحتلال استهدفت منزلا غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

ومنذ صباح الخميس، استشهد أكثر من 60 مواطنا وأصيب آخرون بجراح مختلفة، في قصف الاحتلال استهدف مناطق مختلفة من قطاع غزة.

وذكر بيان إحصائي لآخر التطورات اليومية، نشره المتحدث باسم جهاز الدفاع المدني في غزة محمود بصل أن مواطنا استشهد بقصف الاحتلال استهدف منزلا يعود لعائلة ريان، شمالي قطاع غزة.

وأضاف أن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي استهدفت المناطق الشرقية والشمالية من محافظة الشمال.

وفي محافظة غزة، قال البيان إن 26 مواطنا استشهدوا في قصف الاحتلال استهدف مناطق مختلفة.

وأوضح أن 5 شهداء في قصف منزل يعود لعائلة شلدان، وسط المدينة، و5 شهداء في قصف حي الزيتون، و16 شهيدا في قصف استهدف مدرستي الزهراء وعبد الفتاح حمود اللتين تؤويان نازحين.

وفي المحافظة الوسطى، قال البيان إن 26 مواطنا استشهدوا في قصف الاحتلال بمناطق مختلفة، من بينهم 8 سقطوا باستهداف منزل يعود لعائلة أبو زيد في مخيم البريج.

كما استشهد 15 مواطنا بقصف على مربع سكني في ذات المخيم، و3 آخرون باستهداف مجموعة مواطنين شمال مخيم النصيرات، بحسب البيان.

وأما في محافظة خان يونس جنوبي القطاع، فاستشهد 7 مواطنين في غارتين منفصلتين.

ويواصل جيش الاحتلال استهداف مراكز إيواء النازحين خصوصا المدارس. وقال مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة إن جيش الاحتلال قصف 174 مركزا لإيواء النازحين، منذ بدء الحرب على قطاع غزة

عمليات للمقاومة

وفي التطورات الميدانية، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة ضابط من لواء ناحال بجروح خطرة خلال معارك وقعت أمس في جنوب قطاع غزة.

من جانب آخر، بثت كتائب الشهيد عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- مشاهد جديدة قالت إنها تُظهر كمينا محكما نفذته عناصرها، استهدف آليات الاحتلال المتوغلة في حي تل السلطان غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

كما بثت كتائب القسام صورا قالت إنها للاستيلاء على طائرتي "سكاي لارك" و"بمبردير" لجيش الاحتلال أثناء تنفيذهما مهام استخبارية في أجواء شرق وغرب مدينة رفح جنوبي القطاع.

من جانبها، أعلنت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي- قصف مقر قيادة وسيطرة للاحتلال في محور نتساريم بصواريخ 107.

كما بثت سرايا القدس صورا قالت إنها لقصف مستوطنات غلاف غزة برشقة صاروخية.

وبدعم أميركي واسع، تشن دولة الاحتلال منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة خلّفت أكثر من 131 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

المصدر : الجزيرة + وكالات