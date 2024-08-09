قوات الاحتلال تقتحم طولكرم وبلدة فرعون وتعتقل مواطنين

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، طولكرم وبلدة فرعون جنوبا، واعتقلت مواطنين

وأفادت مصادر محلية، باقتحام قوات الاحتلال المدينة من محورها الغربي، ومحاصرة منزل بالقرب من مستشفى الاسراء (الزكاة)، في الوقت الذي دفعت فيه بتعزيزات عسكرية كبيرة، ونشرت القناصة في محيط المنزل المحاصر المملوك لعائلة ما تزعم تلك القوات أنه "مطارد" ومطلوب لديها، حيث اعتقلت الشاب مروان عبد الرحمن راشد عوض، شقيق "المطارد" لضغط عليه لتسليم نفسه.

كما داهمت تلك القوات عمارة الفاتح في ضاحية عزبة الجراد شرق طولكرم واجرت عملية تفتيش في احد الشقق داخلها، دون ان يبلغ عن اعتقالات.

وأضافت المصادر أن عملية الاقتحام تزامنت مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع على ارتفاع منخفض.

في غضون ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب منذر حطاب بعد مداهمة منزله في بلدة فرعون جنوب طولكرم.

يتبع..