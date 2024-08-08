سوريا: إصابة 4 عسكريين في عدوان إسرائيلي على المنطقة الوسطى

وطن: شنّ الاحتلال الإسرائيلي، مساء الخميس، عدواناً جوياً على سوريا من جهة شمالي لبنان، استهدف عدداً من النقاط العسكرية في المنطقة الوسطى، بحسب ما أكده مصدر عسكري سوري.

وأضاف المصدر أنّ العدوان الإسرائيلي أدى إلى إصابة 4 عسكريين بجروح، بالإضافة إلى وقوع بعض الخسائر المادية.

يُذكَر أنّ عسكرياً سورياً استُشهد من جراء عدوان إسرائيلي استهدف عدداً من المواقع العسكرية في محيط العاصمة السورية دمشق، في الـ14 من تموز/يوليو الماضي.

وفي التاسع من الشهر نفسه، شنّ الاحتلال عدواناً جوياً من اتجاه البحر المتوسط، مستهدفاً إحدى النقاط في محيط مدينة بانياس الساحلية.