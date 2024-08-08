طوفان الأقصى" في اليوم الـ 308.. مجازر جديدة للاحتلال في قطاع غزة

وطن: دخلت عملية "طوفان الأقصى" يومها الـ308، ردًا على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأقصى.

وكثّف جيش الاحتلال قصفه على مناطق عدة. بينما أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة بارتكاب الاحتلال عدة مجازر راح ضحيتها 56 شهيدا وعشرات المصابين والمفقودين منذ فجر يوم الخميس.

وفي جنوبي القطاع، تركّزت استهدافات الاحتلال خلال الساعات الماضية على خان يونس، حيث شنّ عدة غارات على المدينة.

ويُضاف هؤلاء الشهداء والجرحى إلى أكثر من 39670 شهيداً و91720 جريحاً، تم تسجيلهم منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، في الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

في غضون ذلك، لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، وسط تعذّر وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم، نتيجةً لتراكم الأنقاض في الشوارع والقصف العنيف والمتواصل.

وفيما يلي متابعة أولا بأول لآخر تطورات عملية "طوفان الاقصى" في يومها الـ308:

12:48| 5 شهداء جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا في منطقة القرارة شرقي خان يونس

12:45|اشتباك مسلح بين مقاومين وقوات الاحتلال على حاجز الجلمة قرب جنين.

12:44|هيئة البث عن عائلات الرهائن: ندعو حكومة إسرائيل ورئيسها إلى استكمال التفاصيل الأخيرة الناقصة لتنفيذ الصفقة

12:43|سي إن إن عن مصدر مطلع: يتم التخطيط لعقد اجتماع في الموعد الذي أعلن عنه بيان قادة الولايات المتحدة وقطر ومصر

-الوسطاء الرئيسيون سيحضرون جولة المفاوضات القادمة ومدير السي آي إيه سيقود الوفد الأمريكي

- الاجتماع الذي يتم التخطيط له من المتوقع أن ينعقد لكن يحتاج موافقة إسرائيل وحماس

12:36|مدفعية الاحتلال تستهدف قرب الحدود الشرقية بين عبسان الكبيرة والجديدة شرق خانيونس