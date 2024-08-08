الاحتلال يفرج عن الأسير بسام عبيد من عرابة بعد 20 عاما في الاعتقال

وطن: أفرجت قوات الاحتلال، مساء اليوم الخميس، عن الأسير بسام مصطفى عبيد من بلدة عرابة جنوب جنين، بعد أن أمضى 20 عاما في معتقلاتها.

وقال عبيد لحظة الإفراج عنه في حديث حول أوضاع المعتقلين في معتقلات الاحتلال، بأن حال المعتقلين ليس أفضل من حال شعبنا في الضفة وغزة، مشيرا إلى أن ضباط مخابرات الاحتلال هددوه قبل الإفراج عنه من معتقل "ريمون" بأنه في حال قام بأي تصريح للإعلام فسوف يتم اعتقاله مرة ثانية إداريا .

وتمكن عبيد خلال الاعتقال من الحصول على شهادة الماجستير بتخصص العلوم السياسية.