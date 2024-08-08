أكبر صندوق تقاعد خاص في بريطانيا يقلّل من استثماراته في "إسرائيل"

وطن: باع أكبر صندوق تقاعد في القطاع الخاص في بريطانيا، اليوم الخميس، 80 مليون جنيه إسترليني من الأصول "الإسرائيلية"، لينضم إلى موجة من صناديق التقاعد العالمية التي تنسحب من المنطقة، بحسب ما ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية.

ونقلت الصحيفة عن مطلعَيْن على الأمر قولهم إنّ برنامج معاشات التقاعد الجامعي (USS)، الذي تبلغ قيمته 79 مليار جنيه إسترليني، والذي يضم أكثر من 500 ألف عضو، قلّل "بشكل ملموس" من الاستثمار في "إسرائيل"، بما في ذلك الديون الحكومية والعملة "الإسرائيلية" في الأشهر الـ6 الماضية.

وقالا إنّ برنامج "يو أس أس" بدأ في بيع محفظة السندات والعملات في آذار/مارس الماضي.

وبحسب "فايننشال تايمز"، فإنّ هذه الخطوة جاءت بعد ضغوط متواصلة، من جانب أعضاء صندوق التقاعد، الذين أعربوا عن قلقهم إزاء سجل "إسرائيل" في مجال حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ اندلاع طوفان الأقصى.

ويتشكل أعضاء برنامج "يو أس أس" إلى حدّ كبير من العاملين في قطاع التعليم العالي، بما في ذلك المحاضرين في جامعات مرموقة مثل "أكسفورد" و"كامبريدج".



المصدر: الميادين