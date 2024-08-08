مستوطنون يرعون أغنامهم في أراضي المنية جنوب شرق بيت لحم

وطن: أقدم مستوطنون، اليوم الخميس، على رعي اغنامهم في اراضي المواطنين بقرية المنية جنوب شرق بيت لحم.

وأفاد رئيس مجلس قروي المنية زايد كوازبة، بأن العشرات من مستوطني معالي عاموس"، "ومناحيل" والبؤر الاستيطانية العشوائيه الجاثمة على أراضي المنية وكيسان، قاموا برعي اغنامهم في اراضي المواطنين شرق المنية المزروعة بالقمح والشعير، تعود لمواطنين من عائلتي الشلالدة والكوازبة، عرف منهم جميل عبد الرحيم الشلالدة، وجمال حسين طروه.

يشار الى ان المستوطنين صعدوا خلال الفترة الاخيرة من هجمتهم على اراضي المواطنين في المنية، والتي تمثلت بسرقة محصولي القمح والشعير، إضافة الى حرق 50 دونما مزروعة بالزيتون.