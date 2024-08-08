بمسيّرة انقضاضية.. حزب الله يوقع إصابات مؤكدة في جنود الاحتلال داخل موقع "المرج"

وطن: أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان -حزب الله-، اليوم الخميس، استهدافها تجمعاً لجنود الاحتلال في موقع "المرج" التابع لجيش الاحتلال، بمسيّرة انقضاضية، محققةً إصابةً مباشرة، وموقعةً إصاباتٍ مؤكدةً في الجنود.

واستهدفت المقاومة أيضاً موقع "المالكية" بقذائف المدفعية، محققةً إصابةً مباشرةً فيه أيضاً.

كذلك، أكدت المقاومة، أنّ هاتين العمليتين، تأتيان دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته.

وكانت وسائل إعلام عبرية، قد أشارت إلى دوي صفارات الإنذار في المالكية.

بالتوازي، تتواصل اعتداءات الاحتلال على القرى والبلدات الجنوبية اللبنانية، بحيث استهدفت مسيّرة تابعة لجيش الاحتلال سيارةً بين بلدتي يارين والجبين، بينما استهدف القصف المدفعي أطراف بلدة شبعا.

وليل الأربعاء - الخميس، استهدفت غارة للاحتلال أطراف بلدة المنصوري.