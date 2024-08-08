في مجزرة جديدة .. 15 شهيدا في قصف الاحتلال مدرستين تؤويان نازحين شرق مدينة غزة

وطن: استشهد 15 مواطنا، ظهر اليوم الخميس، في قصف طيران الاحتلال مدرستين تؤويان نازحين شرق مدينة غزة.

وقال مسعفون في جمعية الهلال الأحمر إنهم نقلوا 15 شهيدا وعدد من الجرحى بعضهم بحالة الخطر، نتيجة قصف طيران الاحتلال مدرستي عبد الفتاح حمود والزهراء بمدينة غزة، إلى مستشفى الأهلي العربي "المعمداني" في المدينة.

وافادت مصادر طبية باستشهاد 15 وإصابة 30 بالإضافة لعدد من المفقودين إثر قصف إسرائيلي استهدف مدرستين تؤويان نازحين شرقي مدينة غزة.

وقالت المصادر الطبية إن 56 شهيدا ارتقوا إثر قصف إسرائيلي متواصل على قطاع غزة منذ فجر اليوم.