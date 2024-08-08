كيا فلسطين تُطلق رسمياً EV9 أولى سياراتها الكهربائية العائلية

وطن: أعلنت الشركة العربية لتجارة المركبات وكلاء مركبات كيا في فلسطين عن الإطلاق الرسمي للسيارة الكهربائية بالكامل الرائدة - كيا EV9 .

وتمثل السيارة الجديدة توسعاً بارزاً لمجموعة طرازات العلامة التجارية لكيا ويعود ذلك الى تميزها بالتقنيات المتقدمة ووسائل الأمان والقيادة ذات الأداء القوي , حيث تاتي مزودة بمحركين بقوة 380 حصان وسعة بطارية 99.8 كيلو واط

ومن الجدير ذكره ان الهدف الأساسي لشركة كيا يتمحورحول إحداث ثورة في مجال النقل من خلال تطوير سيارات كهربائية مستقبلية ومبتكرة ومستدامة. وتتميز سيارة الدفع الرباعي الرائدة EV9، التي تم إطلاقها في الربع الرابع من عام 2023، بسعتها حيث تستوعب إلى ما يصل لسبعة ركاب كأول سيارة في فلسطين من هذه الفئة ، وتم تصميمها لتوفير أعلى أداء للطاقة فيبلغ معدل السير للشحنة الواحدة 465 كيلو متر تقريبا .

تتميز السيارة بميزات داخلية وخارجية رائدة، بما في ذلك فتحة سقف ثنائية وشبكة إضاءة رقمية وإضاءة ترحيبية ديناميكية وغيرها الكثير، ما يضمن تجربة قيادة شاملة وقوية. ، وهي تستوعب الرحلات القصيرة والطويلة. وتعطي السيارة الأولوية لميزات السلامة المريحة المتقدمة مثل مساعدة تجنب الاصطدام الأمامي 2، ومساعد الحفاظ على المسار، ومساعد تتبع المسار 2، وشاشة النقاط العمياء، إلى جانب ميزات تعزيز الراحة، والتي تشمل مساعد وقوف السيارة الذكي عن بُعد 2، والمركز الرقمي والمرآة الجانبية، مقاعد الدوارن والاسترخاء والتدليك.

حيث ان المظهر الخارجي لسيارة كيا EV9 الجديدة ركيزة تصميم العلامة التجارية المتمثلة في "جريئة من أجل الطبيعة"، والتي تجمع بين الأداء القوي والرقي البسيط لرسم اتجاه جديد في تصميم سيارات الدفع الرباعي الكهربائية. تتميز الواجهة الأمامية المميزة بوجه النمر الرقمي بشبكة الإضاءة الرقمية والمصابيح الأمامية العمودية التي تمنح السيارة مظهرًا مستقبليًا .



وتنفرد سيارة كيا EV9 2024 بهوية تصميمية جديدة حيث تظهر واجهة أمامية مميزة مع شبكة كيا ومصابيح LED رفيعة وفريدة. وتظهر شبكة إضاءة رقمية قابلة للتخصيص بتقنية Star Map LED، وهي الأولى من نوعها لشركة كيا.

بالإضافة إلى مقابض أبواب ذات فتح تلقائي توفر راحة وسهولة في الاستخدام. كما تضم السيارة مرايا خارجية بلون الهيكل تُضفي لمسة جمالية على السيارة.

ويجسد التصميم الداخلي لسيارة EV9 فلسفة تصميم كيا "التكنولوجيا من أجل الحياة"، والتي تعطي الأولوية للمساحة والراحة والتكنولوجيا لجميع الركاب. EV9، المبنية على منصة كيا الكهربائية العالمية المعيارية (E-GMP)، توفر مساحة كبيرة في جميع صفوف المقاعد الثلاثة وتوفر الراحة على غرار سيارات الصالون لكل راكب.

تتوفر سيارة EV9 بتكوينات مكونة من ستة وسبعة مقاعد، وتتضمن تعليقات العائلات لضمان نفس المساحة والراحة والتجربة لجميع الركاب. يمكن أن تدور مقاعد الصف الثاني بمقدار 180 درجة للتفاعل السلس مع ركاب الصف الثالث، الذين يمكنهم أيضًا الوصول إلى حاملات الأكواب ونقاط شحن الأجهزة المحمولة.

وتتميز لوحة القيادة البانورامية المفتوحة والعائمة بشاشتين تعملان باللمس مقاس 12.3 بوصة وشاشة عرض مقطعية مقاس 5 بوصة، مما يقلل عدد الأزرار المادية ويسمح بالتحكم السهل في وظائف السيارة. تتميز الكونسول الوسطي بالكثير من خيارات التخزين، مما يعزز من تطور المقصورة



ومع انطلاق هذه الرحلة المميزة نحو عصر جديد من التميّز في مجال التنقل، اطلق رسمياً سيارتي كيا EV9. ويُشكل تقديم أول سيارة كهربائية مخصصة في المنطقة، إنجازاً بارزاً، حيث يوفر تجارب قيادة عصرية وتتسم بالوعي البيئي. تجسد EV9 التنقل المستدام من دون أي تنازلات، ما يوفر تجربة قيادة لا مثيل لها. ونترقب بشغف الترحيب بالزوار، وأن نشهد على أولى خطوات الثورة الكهربائية المقبلة في المنطقة، وفي الوقت نفسه توسيع نطاق مجموعاتنا من السيارات الكهربائية في فلسطين .