الاحتلال ينصب بوابة حديدية عند المدخل الجنوبي لمدينة طولكرم

وطن: نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بوابة حديدية أسفل جسر جبارة جنوب مدينة طولكرم.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال نصبت بوابة حديدية أسفل الجسر، وأعاقت حركة تنقل المركبات، خاصة أن هذه المنطقة محاذية لحاجز "جبارة العسكري"، وهي المدخل الجنوبي للمدينة، الذي يصلها بقرى الكفريات ومحافظة قلقيلية.

وأضافت، أن هذا الإجراء تسبب في اصطفاف طوابير طويلة من المركبات في كلا الاتجاهين، وحدوث أزمة مرورية في المكان.

وكانت جرافات الاحتلال قد أغلقت قبل أسبوعين الطريق ذاته، بالسواتر الترابية، ومنعت المركبات من المرور، ضمن سياسة العقاب الجماعي التي تفرضها سلطات الاحتلال على المواطنين في الضفة الغربية، بما فيها محافظة طولكرم.

يشار إلى أن قوات الاحتلال نصبت بوابة مماثلة عند حاجز "عناب" العسكري – المدخل الشرقي لطولكرم، وهو الحاجز الذي تمر منه المركبات القادمة من محافظات الضفة للوصول إلى طولكرم أو الخروج منها، في أيار من العام الحالي، وشددت إجراءاتها العسكرية، من خلال فتحها لساعات محددة وفترات متقطعة تخضع لأمزجة جنود الاحتلال المتمركزين على الحاجز.