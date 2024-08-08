مسارات يطلق مؤتمر "فلسطيـن تُفكِّــــــر" يوم السبت 10 آب

وطن: ينطلق مؤتمر المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية (مسارات)، يوم السبت القادم الموافق 10 آب 2024، في قاعة الهلال الأحمر بمدينة البيرة، تحت عنوان "فلسطيـن تُفكِّــــــر.. قراءات في تحوّلات العقل الفلسطيني".

يشكّل المؤتمر منبرًا للكتاب والباحثين والمثقفين والأكاديميين والإعلاميين والاقتصاديين، من الضفة الغربية وقطاع غزة والداخل والشتات، لمناقشة إعادة النظر في أنماط التفكير من أجل تكريس نهج التفكير النقدي في السياق الفلسطيني.

يأتي المؤتمر في مرحلة عصيبة تمر بها القضية الفلسطينية، حيث الإبادة الجماعية مستمرة في غزة منذ قرابة 10 شهور، وحرب التهجير القسري والاغتيالات والإعدامات الميدانية والتدمير الممنهج والصراع مع الاحتلال والمستوطنين على الأرض في الضفة في تزايد، أما الإقليم فهو يغلي على صفيح ساخن قد ينفجر ويتحول إلى حرب إقليمية، لذا لا بد من الفلسطينيين إعادة التفكير في كيفية استثمار ما يجري على الأرض والصمود الاسطوري للمقاومة والشعب في غزة والتحولات الإقليمية والدولية لصالح القضية الفلسطينية، لذلك عمد المركز إلى تبني مشروع متعدد المسارات لتقديم معالجة نقدية لأنماط التفكير الفلسطيني، وتضمن هذا تسجيلات "بودكاست" فردية مع عدد من الخبراء، وتكليف فريق من الباحثين بتقديم أوراق بحثية معمقة حول مجالات التفكير المختلفة، وتنظيم ورشة عمل نقاشية في هذا الشأن.

وقد جاء المؤتمر ليقدم تشخيصًا وتحليلًا لأنماط التفكير الجمعي والفردي الفلسطيني، والعوامل المؤثرة في هذه الأنماط أو الاتجاهات، وتحولاتها عبر الزمن، مع التركيز على المرحلة الراهنة، وتقديم توصيات سياساتية، ستتطور في مراحل مقبلة إلى مشاريع وخطط تدريب وعمل، تسهم في الوصول إلى عمليات هادفة وواعية لإحداث أفضل تفاعلات وبرامج في المجالات المختلفة التي تتعلق بالحوار المجتمعي، والتفكير النقدي البناء، عبر المؤسسات المجتمعية المختلفة، من تعليمية، وسياسية، واقتصادية، وإعلامية.

وسيستعرض المتحدثون في المؤتمر أنماط التفكير الفلسطينية تاريخيًا بقراءة بانورامية سريعة، ثم تشريح اللحظة الراهنة، للوصول إلى توصيات ورؤى للمستقبل.

ويتضمن المؤتمر تقديم أوراق بحثية في مجالات تتعلق بالتفكير النقدي، في خمسة سياقات: الثقافة، والتعليم، والسياسة، والاقتصاد، والإعلام، وتشمل خلاصات وعمليات عصف ذهني ومجموعات بؤرية للتحليل والتفكير، وتقديم مداخلات مكتوبة.