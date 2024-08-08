جو بايدن: انتقال السلطة إلى كامالا هاريس غير مضمون إذا خسر ترامب

وطن: أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن في مقابلة أجرتها معه شبكة "سي بي إس"، عن "عدم ثقته على الإطلاق" في حصول انتقال سلمي للسلطة إلى كامالا هاريس في حال خسارة دونالد ترامب انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، وفق مقتطف بث الأربعاء.

وأكد بايدن -البالغ من العمر 81 عام والذي أعلن انسحابه من السباق الرئاسي في تموز/يوليو لدعم ترشيح نائبته كامالا هاريس للرئاسة عن الحزب الديمقراطي- أن تلميحات ترامب بعدم تقبل الخسارة يجب أن تؤخذ بجدية.

وفي المقابلة المقرر بثها بالكامل الأحد، قال بايدن: "إذا خسر ترامب، فلست واثقا على الإطلاق من أن انتقال السلطة سيكون سلميا"، مشيرا إلى تهديدات ترامب بإحداث "حمام دم" في حال خسارته.

وأشار بايدن، الذي استند مرارا خلال حملته الانتخابية إلى واقعة اقتحام الكونغرس في السادس من كانون الثاني/يناير 2021، إلى تصريحات ترامب التي تضمنت تحذيرا حرفيا من "حمام دم" إذا خسر الانتخابات، موضحا أن ترامب كان يتحدث في سياق استيراد السيارات الكهربائية من الصين.

ومع إصرار ترامب على أن انتخابات 2020 سرقت منه، اتهم بايدن الرئيس السابق بالسعي لتعيين حلفاء له في مناصب أساسية بلجان انتخابية في ولايات أمريكية للتلاعب بنتائج الفرز إذا خسر مجددا.

وقال بايدن: "لا يمكن أن يكون حبك للبلاد مشروطا بفوزك"، مؤكدا أن خصمه يشكل تهديدا للديمقراطية الأمريكية. وتتبنى هاريس هذه المقولات أحيانا، لكنها تركز أكثر على رؤية إيجابية في حملتها التي أعادت تنشيط الديمقراطيين، وجمعت ملايين الدولارات، ما منحها تقدما على ترامب في الاستطلاعات.