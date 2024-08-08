قوات الاحتلال تُفجِر منزل الشهيد مؤمن مسالمة في دورا جنوب الخليل

وطن: فجَرت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الخميس، منزل عائلة الشهيد مؤمن فايز المسالمة في بلدة دورا جنوب الخليل.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت دورا، وحاصرت منزل عائلة الشهيد مسالمة في حي الناموس غرب البلدة بعد أن أغلقت الطرق المؤدية اليه بالسواتر الترابية، وأجبرت العائلة على اخلاء المنزل، وشرعت بتفخيخ جدرانه الداخلية، قبل أن يتم نسفه في وقت لاحق.

وكان الاحتلال أخطر العائلة بهدم المنزل في الخامس من شهر حزيران الماضي.

يذكر أن الشهيد مسالمة ارتقى برصاص شرطة الاحتلال في الأول من نيسان/ أبريل الماضي داخل أراضي الـ48.

وخلال اقتحام البلدة، حطمت قوات الاحتلال مركبة المواطن سعيد حمد مسالمة في منطقة طاروسا غرب البلدة.