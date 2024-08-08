قوات الاحتلال تقتحم بلدة صوريف وتنفذ عمليات دهم واعتقال

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، بلدة صوريف شمال غرب الخليل ونفذت عمليات دهم وتفتيش واعتقال، وسط تحليق لطائرات التصوير "درون".

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وجابت عدة أحياء فيها، خصوصا أحياء: الثغرة، والسرج، والبستان، والحيلة، وقلافا، وداهمت العديد من المنازل، عرف من أصحابها: عبد المعطي حميدات، وفؤاد عزمي غنيمات، وعرفات منصور شحدة عابد.

وتحدثت مصادر محلية عن اعتقال كلا من: أسامة يوسف عبد المعطي حميدات، وعرفات منصور شحدة، وآخرين لم يتسن معرفة هوياتهم.

يذكر أن بلدة صوريف تتعرض منذ أشهر لاقتحامات متواصلة من قبل قوات الاحتلال التي اعتقلت عددا كبيرا من أبناء البلدة.