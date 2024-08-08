إصابتان برصاص الاحتلال إحداهما خطيرة في قلقيلية

وطن: أصيب مواطنان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، وصفت جروح أحدهما بالخطيرة، بعد منتصف الليلة، في مدينة قلقيلية.

وقالت وزارة الصحة، إن الطواقم الطبية في مستشفى قلقيلية الحكومي تعامت مع إصابة خطيرة برصاص الاحتلال في الظهر، وأخرى متوسطة في الساق.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت المدينة من مدخلها الشرقي، وسط إطلاق قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع.

وأضافت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال أغلقت البوابة الحديدية المقامة على المدخل الشرقي للمدينة، وأعاقت حركة مرور المركبات.