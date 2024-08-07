طوفان الأقصى" في اليوم الـ 307.. قصف مكثف على غزة وعمليات إخلاء وسط استعدادات لهجوم بري واسع

وطن: دخلت عملية "طوفان الأقصى" يومها الـ307، ردًا على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأقصى.

كثّف الاحتلال الإسرائيلي قصفه على مناطق وسط وشمال قطاع غزة، وأصدر أوامر إخلاء للسكان والنازحين في بيت حانون وأحياء المنشية والشيخ زايد في شمال القطاع.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن قوات الجيش تستعد لعملية برية واسعة النطاق في بيت حانون.

ويواصل الاحتلال عدوانه على قطاع غزة براً وجواً وبحراً، مما أسفر عن استشهاد 39,677 مواطناً، معظمهم من الأطفال والنساء، وإصابة 91,645 آخرين، في حصيلة غير نهائية حيث لا تزال فرق الإسعاف والإنقاذ غير قادرة على الوصول إلى آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات.

ميدانيًا، نشرت ألوية الناصر صلاح الدين مشاهد لحطام طائرة استطلاع إسرائيلية من نوع "كواد كابتر" أسقطها مقاتلو لواء الوسطى أثناء تنفيذها مهام استخبارية في سماء مخيم البريج وسط القطاع.

كما نشرت كتائب الشهيد عز الدين القسام مشاهد من كمين أسمته "الفراحين 2"، تضمنت تفجير عبوة "سجيل" بجنود الاحتلال في منطقة الفراحين شرق خان يونس جنوبي القطاع.

بدورها، أعلنت سرايا القدس سيطرتها على طائرة مسيرة إسرائيلية أثناء تنفيذها مهام استخبارية في سماء خان يونس.

ونشرت كتائب شهداء الأقصى مقاطع لطائرة مسيرة إسرائيلية سيطروا عليها أثناء تنفيذها مهام استخبارية في أجواء القطاع الشرقي لغزة.

كما أعلنت قوات الشهيد عمر القاسم استهداف تجمعات لقوات الاحتلال شرق مخيم البريج وسط القطاع بعدد من قذائف "الهاون".

من جهتها، أعلنت كتائب الشهيد عبد القادر الحسيني أن مقاتليها، بالتعاون مع ألوية الناصر صلاح الدين، استهدفوا محور "نتساريم" جنوب غزة بعدد من قذائف "الهاون" عيار 60.

وفيما يلي متابعة أولا بأول لآخر تطورات عملية "طوفان الاقصى" في يومها الـ307:

12:34|الناطق باسم الدفاع المدني في غزة الرائد محمود بصل:

- ما زالت قوات الاحتلال تمنع دخول غاز الطهي منذ بداية الحرب وحتى هذه اللحظة.

- ما زال الاحتلال يمنع دخول مواد النظافة الشخصية لسكان القطاع.

- لليوم 91 على التوالي يمنع الاحتلال دخول الخضار والفواكة والمجمدات والمواد الأساسية لمحافظتي غزة والشمال.

12:33|الصحة: إصابتان إحداهما خطيرة جراء إطلاق قوات الاحتلال الرصاص عليهما في مدينة قلقيلية

12:23|قوات الاحتلال تطلق النار على الشبان وتغلق وسط مدينة قلقيلية

12:17|قصف مدفعي يستهدف بلدة حانين جنوب لبنان

12:14|الصحة: الطواقم الطبية في مستشفى قلقيلية الحكومي تتعامل مع إصابة خطيرة برصاص الاحتلال في الظهر، وأخرى متوسطة في الساق.

12:13|بعثة إيران لدى الأمم المتحدة: أولوياتنا تتضمن إرساء وقف دائم لإطلاق النار في غزة وانسحاب قوات الاحتلال

-أولوياتنا تتضمن معاقبة المعتدي في اغتيال الشهيد هنية

-أولوياتنا تتضمن منع تكرار الاعتداءات الإرهابية للنظام الإسرائيلي

12:12|قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف أطراف علما الشعب والضهيرة جنوبي لبنان

12:11|انسحاب قوات الاحتلال من مدينة قلقيلية تجاه المدخل الشرقي.

12:08|وصول جثامين شهداء إلى مستشفى ناصر جراء غارات الاحتلال على خانيونس جنوب قطاع غزة.