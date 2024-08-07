3 إصابات بالرصاص الحي خلال اقتحام الاحتلال مخيم عسكر الجديد شرق نابلس

وطن: أصيب ثلاثة مواطنين، بينهم طفلان، بالرصاص الحي، مساء اليوم الأربعاء، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في مخيم عسكر الجديد، شرق نابلس.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر بأن طواقمها تعاملت مع ثلاث إصابات بالرصاص الحي لطفلين (15 و13 عاما) وشاب (22 عاما) خلال اقتحام الاحتلال مخيم عسكر الجديد، وقد جرى نقلهم إلى المستشفى.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت مساء اليوم مخيم بلاطة شرق نابلس، ما أدى لاندلاع مواجهات، ومن ثم اقتحمت مخيم عسكر الجديد، حيث دارت مواجهات هناك أيضا أدت إلى إصابة المواطنين الثلاثة.