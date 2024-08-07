سيناريو ضرب حزب الله موانئ حيفا يُقلق مستوطنيها

وطن: تحدّثت صحيفة "هآرتس" العبرية عن خشية يعيشها مستوطنو حيفا (شمالي فلسطين المحتلة) من احتمال استهداف حزب الله، منطقة ميناء المواد الخطرة في المدينة، في إطار ردّه على عدوان الاحتلال على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ الأمين العام لحزب الله، حسين نصر الله، ألمح خلال كلمته أمس الثلاثاء، إلى أنّ "حيفا قد تكون أحد الأهداف الرئيسية التي قد يضربها حزب الله رداً على اغتيال القيادي فؤاد شكر في بيروت".

وأكّدت أنّ السيناريو الذي يحرم العديد من مستوطني حيفا المحتلة من النوم، هو "الضربات على مصانع البتروكيماويات، بما في ذلك مصافي النفط، حيث يجري تخزين تركيزات كبيرة من المواد الخطرة".

ونقلت الصحيفة عن أحد المستوطنين في حيفا المحتلة قوله إنّه "يشعر بقلق بالغ إزاء حادثة تتعلق بالمواد الخطرة"، مضيفاً: "نحن نجلس على برميل متفجرات ونخشى بشدة ما قد يحدث هنا".

وأشار إلى أنّ "وزارة حماية البيئة، أجرت عام 2022 مسحاً للمواد الخطرة، والذي لم يكتمل"، في حين أنّ الجزء المنشور يؤكّد وجود "1500 مصدر خطير، و800 نوع من المواد الخطرة في خليج حيفا المحتلة".

كما لفت إلى أنّ "المسح فحص الأعطال المحتملة في الأوقات العادية، لكنه لم يفحص سيناريوهات الأضرار الناجمة عن تعرضها للهجوم"، لافتاً إلى "وجود العشرات من الشركات التي تعمل بالمواد الخطرة، فضلاً عن مزرعة الغاز، والواقعة في نفس المنطقة".

وعقّبت "هآرتس" على ذلك بالقول إنّ "صناعة البتروكيماويات لا تمثّل الشيء الوحيد الذي يقلق منه" مستوطنو حيفا المحتلة، إذ يشعر آخرون منهم بالقلق إزاء "الضربات التي قد تتعرض له المباني السكنية وبعض الأحياء التي لا يوجد بها سوى مدخل ومخرج واحد، والتي وصفوها بالأحياء المحاصرة"، خصوصاً وأنّ "حيفا المحتلة يوجد فيها العديد من المنشآت العسكرية بالقرب من المباني".

وأشارت إلى أنّ "مستشفى رامبام يقع بالقرب من القاعدة البحرية، بحيث تشكل مثل هذه المرافق هدفاً مفضلاً للقصف من لبنان".

كذلك، أعربت إحدى المستوطنين في حيفا لـ "هآرتس"، عن قلقها بسبب "عدم الثقة في حكومة الاحتلال ونواياها ونوعية جهودها في إدارة الأزمة".

وكان الأمين العام لحزب الله، قد أكّد أنّ ردّ المقاومة "آتٍ، وسيكون قوياً وفاعلاً، أيّا تكن العواقب"، متوعّداً بأنّ الحزب "قد يرد وحده، أو ضمن ردٍّ جامع من محور المقاومة".

وهدّد نصر الله بأنّ المصانع "الإسرائيلية" في الشمال المحتل "يمكن تدميرها في ساعة واحدة، أو نصف ساعة".

وفي السياق، قالت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، في وقتٍ سابق، إنّ المراكز الحيوية "الإسرائيلية" في مدينة حيفا المحتلة تترقّب بقلق انتقام حزب الله لاغتيال القائد العسكري، فؤاد شكر.

وقالت الصحيفة إنّ مُسيّرات حزب الله حلّقت في سماء حيفا المحتلة منذ أشهر، وتمكّنت من تجاوز الدفاعات التابعة لجيش الاحتلال، كما أنّها رسمت خرائط أهداف لأكبر ميناء في "الأراضي الفلسطينية المحتلة"، ولبطاريات القبّة الحديدية الشهيرة، وحتى للمكاتب الفردية للقادة العسكريين.



المصدر: الميادين