الاحتلال يقتحم مركز "يبوس" في القدس ويمنع عرض أفلام عن العدوان على غزة

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال، مساء اليوم الأربعاء، مركز "يبوس" الثقافي في مدينة القدس المحتلة، ومنعت عرض أفلام تتناول العدوان الإسرائيلي المستمر على أهلنا في قطاع غزة.

وأفاد شهود عيان بأن عناصر شرطة ومخابرات الاحتلال اقتحمت المركز وأجبرت المتواجدين فيه على إخلائه، ومنعت عرض أفلام قصيرة عن غزة، قبل أن تغلق المبنى.

وكان من المقرر أن يعرض مركز "يبوس" مساء اليوم بالشراكة مع "فيلم لاب فلسطين" أفلاما تتضمن قصصا غير محكية من غزة بعنوان "من المسافة صفر"، وهو مشروع للمخرج رشيد مشهراوي .