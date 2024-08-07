إصابتان بالرصاص "المطاطي" واعتقال مواطن خلال اقتحام الاحتلال مدينة الخليل

وطن: أصيب طفل (14 عاما) وشاب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، اليوم الأربعاء، واعتُقل مواطن خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة الخليل.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة جبل أبو رمان جنوب مدينة الخليل، وأطلقت الرصاص الحي و"المطاطي" تجاه المواطنين، ما أدى إلى إصابة طفل (14 عاما) في الرأس، وشاب في القدم.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب جواد أبو عيشة، عقب الاعتداء عليه.

وذكر أن قوات الاحتلال تنفذ منذ صباح اليوم حملة اقتحامات واسعة لعدد من الأحياء والبلدات في الخليل، داهمت خلالها عددا من المنازل والمحلات التجارية، واستولت على معدات من عدد من ورش الحدادة يعود بعضها لعائلة أبو عيشة.