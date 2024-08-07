شركة البركة للتأمين الإسلامي تكرم طلبة الثانوية العامة الفائزين بحملة "خلي بنجاحك بركة"

وطن: كرّمت شركة البركة للتأمين الإسلامي خلال فعالية أقيمت في مقرهاالكائن في رام الله، طلاب الثانوية العامة الفائزين بحملة "خلي بنجاحك بركة"، وذلك بحضور المدير العام السيد عبد الحكيم قاسمونائبه ومساعدوه، وأهالي الطلبة، وتم تقديم جائزة مالية للطلبة الفائزين، تمثل خمسة أضعاف نتيجتهم في الثانوية العامة، طبقاً لأحكام وشروط الحملة.

وفي هذا السياق هنأ المدير العام للشركة السيد عبد الحكيم قاسم، الطلبة على نجاحهم وتفوقهم في امتحان الثانوية العامة، معرباً عن سعادته بتكريم هؤلاء الطلبة المتميزين، وتمنى مزيداً من التقدم والنجاح للطلبة خلال الفترة المقبلة من حياتهم العلمية والعملية، وقال: "ما أتمناه لكم هو التوفيق والنجاح في دراستكم الجامعية القادمة، وتحقيق الإنجازات، لأن المرحلة المقبلة بحاجة إلى مزيد من الجهد".



وفي ختام الفعالية، عبرت عائلات الطلبة عن سعادتهم بتفوق أبناءهم، وشكرت الشركة على إطلاقها للحملة ومشاركتها لفرحتهم بالتفوق والنجاح.



وتأتي خطوة الشركة في تكريم الطلبة تقديراً لجهودهم في إحراز النتائج المتميزة والتزاماً منها بالعمل على الارتقاء بقطاع التعليم،واستمراراً لتحمل الشركة لمسؤوليتها المجتمعية اتجاه أبناء المجتمع وخصوصاً الطلبة المتفوقين، والتي تمثل شريحة واسعة من المجتمع الفلسطيني.