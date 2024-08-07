إيران تجهز منطقة الدفاع الجوي الشرقية بأنظمة الرادار والصواريخ والمُسيرات

وطن: أعلن قائد قوات الدفاع الجوي الإیرانية علي رضا صباحي بدء تزوید مواقع الدفاع الجوي شرق البلاد بأنظمة الرادار والصواريخ والمسیرات لتحسين القدرات بما يتماشى مع التهديدات.

وقال قائد الدفاع الجوي في الجيش الإیراني خلال زيارته التفقدية للقاعدة الإستراتيجية "إن التكنولوجيا المتقدمة المستخدمة في المعدات والأسلحة المحلية لقوات الدفاع الجوي التابعة للجيش أدت إلى زيادة القدرات الجديدة والفريدة من نوعها في مجال العمليات".

وأضاف: "ساهمت أيضا في تحسين قوة الوحدات القتالية الاستراتيجية في ظل جهود المراكز العلمية والتعليمية والبحثية وتبادل المعرفة مع المراكز الأخرى ذات الصلة".

وقال إن "التدابير المتخذة لتحسين القدرات الرادارية والصاروخية والطائرات بدون طيار تتماشى مع التهديدات المتصورة والناشئة".

واختتم: "إن إنتاج القوة للمواجهة مع كافة أنواع التهديدات هو على الأجندة الجادة لهذه القوة".

ومن التصريحات الإيرانية التي توعدت إسرائيل برد طهران "الحتمي" على اغتيال إسماعيل هنية في طهران، أكد متحدث لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي هذا الأمر في تصريح له يوم السبت الماضي.

واعتبر أن بلاده لا يراودها أي تأنيب للضمير في الدفاع عن سلامة أراضيها ومواطنيها وأنها لا تقدم استثناءات في هذا الجانب.