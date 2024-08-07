منظمة البيدر: ميليشيات المستوطنين تعمل على إشاعة الخوف ضد التجمعات البدوية

وطن: اقتحم مستوطنون من البؤر الاستيطانية الرعوية ومعهم اغنامهم ، في ساعات ظهر اليوم الأربعاء ، تجمع عرب المليحات في المعرجات شمال غرب اريحا، وقاموا بمطاردة رعاة الأغنام وسط بيوت التجمع، وفرضوا حصارا وطوقا على سكان في عرب المليحات.

وقال المشرف العام لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات في بيان صحفي، إن عشرات المستوطنين المسلحين ترافقهم اغنامهم، اقتحموا تجمع عرب المليحات في المعرجات شمال غرب اريحا ظهر اليوم، وفرضوا حصارا على السكان ،وقاموا بمطاردة الرعاة وسط البيوت، في محاولة منهم لخنق واجتثاث هذا التجمع.

وأشار مليحات إلى أن هجمات المستوطنين المتكررة هي تجسيد حقيقي لسياسة التطهير العرقي التي تستهدف اقتلاع التجمعات البدوية،وممارسة لسياسة الأفقار لها عبر حصارها لدفعها إلى حافة الجوع والفقر ،حيث تعتمد تلك التجمعات على الرعي كمصدر وحيد للدخل.

وأكد بأن تجمع عرب المليحات يتعرض لعملية اجتثاث منظمة تتشارك فيها دولة الاحتلال مع المستوطنين،من خلال إشاعة الخوف والحصار والإرهاب.