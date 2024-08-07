زينب الغنيمي تكتب لوطن من غزة: معاناة النساء والفتيات تتّخذ ألف وجهٍ ووجه تحت نير العدوان الصهيوني

تدفعُ النساء ثمنًا مُضاعفًا، على كافة الصعد، في ظلّ هذا العدوان الهمجي النازي؛ فمنهنّ من خسرن حياتهن، حيث بلغت نسبة الشهيدات نحو أكثر من ثُلث مجموع الشهداء، تُضاهيها نسبةٌ ليست بأقل من الجريحات، ومنهنّ أيضا الثكالى اللواتي فقدن أبناءهنّ وبناتهن، أما الأرامل فيزداد عددهنّ يوميًا مما يُضاعف وجع وقهر تلك النساء، فقد أصبحن ربّات أسرٍ بلا عمل ولا دخلٍ شخصي أو حتى دخلٍ للعائلة، إذ تعتمد ثلاث أرباع الأُسر في قطاع غزة في طعامهم يوميًا على المساعدات الإنسانية.

أمّا النساء والفتيات اللواتي اختطفهنّ واعتقلهنّ الجيش الصهيوني أثناء اجتياح المناطق في مدينة غزة وشمالها، وأيضًا عند الحاجز العسكري بين شمال قطاع غزة والجنوب، فإنّ الحديث عن معاناتهنّ والمآسي التي لحقت بهنّ يطول ويحتاج لمُجلّداتٍ لتوثيقها، حيث قالت سيدةٌ من اللواتي أُفرج عنهنّ مع أسيراتٍ أخريات وأسرى من الرجال: "ما صدّقت إنّي نجيت من تحت إيدهم إلّا لما صرت برفح، كنا بنموت في اليوم عشرين مرة، وشفنا ذُل وإهانة ما بتنوصف، شو بدي أحكي لأحكي".

وصفت هذه السيدة المُحرّرة حجم معاناتها منذ اقتيادها من إحدى المدارس (مركز الإيواء) في مدينة غزة عندما نزحت مع عائلتها، حيث اعتُقلت نحو شهرين، وكيف تعرّضت خلالهما لأسوأ ألوان وأشكال التعذيب منذ توقيفها، حيث أمضت أحد عشر يومًا في سجن عنتوت بالقرب من القدس، ثم نُقِلت إلى سجن الدامون بالقرب من حيفا، فتعرّضت هناك أيضًا للضرب والشتم ثم التحرش الجنسي بألفاظٍ بذيئة والتهديد بالاغتصاب لإجبارها على تقبيل علم إسرائيل وشتم حركة حماس. وكذلك تقييد الأيدي والأرجل وعصب العينين أثناء النقل من مكان لآخر وفكّ عصبة العيون فقط داخل المعتقل مع استمرار التكبيل. كما روت أنّه وخلال الأيام الأولى للاعتقال وأثناء التحقيق لم يُقدّم الأكل والشرب للأسيرات كمزيدٍ من الإذلال لهنّ بتجويعهنّ، مع تقليل وجبات الطعام لاحقًا أثناء فترة الاعتقال. وأضافت امرأةٌ أخرى مرّت بنفس تجربة الاعتقال: "لمّا أخذونا فتّشتنا المجنّدات تفتيش عاري وأخذوا كُل شي معنا، الجوال والفلوس 2000 دولار وحتى دبلتي (خاتم الزواج)، ولما قالوا ياللا في إفراج ما رجّعوا لي إشي، ولمّا سألت عن الفلوس، قالت المجندة فش إلك عنّا فلوس وإذا عدتي هذا الحكي مش راح تطلعي من هون".

ربما قرأنا وسمعنا الكثير الكثير عن ما فعله الجيش الصهيوني بالأسرى الذين اعتقلهم إلى الحدّ الذي استشهد فيه العشرات تحت التعذيب داخل المعتقلات. من جهةٍ أخرى، فإنّ ما حدث مع النساء أثناء الاعتقال تجاوز كُلّ الحدود، فهنّ لسن مقاتلاتٍ ولكن هدف اعتقالهن وتعذيبهن واضحٌ وضوح الشمس بهدف إجبار المقاومة على الرضوخ لشروط حكومة الحرب الفاشية.

أيضًا، وأثناء كافّة المداهمات التي قام بها الجيش الصهيوني في مدينة غزة وشمالها، كان يتعمّد فصل النساء والأطفال عن الرجال والشبّان الذين كان يسوقهم للاعتقال ثم يدفع بالنساء والأطفال للرحيل نحو الجنوب. كما كان الجيش يُصرّ على أن تخرج النساء وأطفالهن دون أن يحملن معهنّ أيّة ممتلكاتٍ شخصية حتى ولو صغيرة. قالت صديقتي التي كانت نازحةً إلى إحدى المدارس بعد هدم بيتها، أنّ الجيش حين داهم تلك المدرسة، منعهنّ هي ومن معها من أخذ أيّ شيءٍ على اعتبار أنهم سيعودون بعد التفتيش، والمفاجأة أنّها بعودتها هي وبناتها وزوجات أبنائها للفصل الدراسي بعد التفتيش لم يجدن نقودهنّ وحُليّهن، حتى أجهزة الهواتف المحمولة الخاصة بهنّ، وقالت: "صفّينا على الحديدة، لا بيوت ولا مال وأولادي واحد استشهد والثاني أسير من شهر 12 اللي فات".

تتمحور أحاديثنا اليومية مع كُلّ الصديقات وزميلات العمل حول المعاناة التي نعيشها نحن النساء في ظلّ هذا العدوان المقيت، حيث انقطاع كافّة الإمكانيات المادية واللوجستية الداعمة لمزاولة العمل المنزلي بحيث أصبح الطبخ مشقّة والخَبز مشقّة وغسل الأواني مشقّة والحصول على ماءٍ ساخنٍ مشقّة لأنّ ذلك يستوجب إشعال النّار على الحطب وهو الوقود الوحيد المتوفّر لدينا اليوم، بالإضافة إلى غسل الملابس اليدوي، وهذه المهام لا يشارك بها الرجال غالبًا، وبعضهم في أحسن الاحوال يُوقد الحطب فقط ويرفع الماء بواسطة السّطل أو الغالون، بينما بقيّة المهام فتقوم بها النساء.

وفي وسط كُلّ هذا الزحام تقع النساء تحت طائلة العنف العائلي، والعنف من الغرباء الذين يشاركون في السّكن في نفس المدرسة أو نفس المخيّم، وهنّ أيضًا لقمةٌ سائغة للمساومة مقابل المساعدات التي تُسمى "إنسانية" ولكنّ المشرفين عليها في غالب الأحوال لا يتصرّفون بإنسانية، بل ينتهزون الفرص سواء للتحرّش بالنساء أو تعنيفهنّ كلاميًا ونفسيًا وإذلالهنّ.

تضيق حلقات حياتنا المُفرغة في ظلّ العدوان الهمجي لتلتفّ حول أعناق النساء، فتزيد من آلامهنّ ومشاكلهنّ بما يمكن القول معه أن النساء في قطاع غزة لسن بخير. ولكنّهن سيُكنّ بخير، وسنعمل على أن نكون جميعنا بخير، عند انتهاء هذا العدوان البغيض وحتى ذلك الحين هنّ صابرات على المصائب ويحاولن التكيّف كي تستمر هذه الحياة.