الفصائل الفلسطينية تهنئ السنوار

وطن: توالت التهاني من مختلف الفصائل الفلسطينية والإسلامية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) بمناسبة اختيار يحيى السنوار رئيسا للمكتب السياسي للحركة خلفا للشهيد إسماعيل هنية الذي اغتيل في طهران الشهر الماضي.

وهنأت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين السنوار بتوليه رئاسة المكتب السياسي لحركة حماس، متمنية له التوفيق في مهمته وتحقيق النصر على جيش الاحتلال وحلفائه. جاء ذلك في بيان صادر عن رئيس دائرة العلاقات العربية والدولية وعضو المكتب السياسي للحركة إحسان عطايا.

وأكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ثقتها بقدرة الحركة على تجاوز محنة استشهاد هنية ومواصلة مسيرته ومسيرة الشهداء القادة. وتمنت الجبهة للسنوار التوفيق في مسؤوليته الجديدة والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة المصيرية.

كذلك أعرب تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح عن تهنئته لحركة حماس بنجاح العملية الديمقراطية الداخلية واختيار يحيى السنوار رئيسا للحركة، مشيدا بسرعة القيادة في ملء الفراغ الذي تركه هنية، ومؤكدا أن سياسة الاغتيالات "الإسرائيلية" لن تحقق الأمن لدولة الاحتلال.

وأكد أمين السر للجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب أن اختيار السنوار هو رد منطقي ومتوقع على اغتيال هنية، واصفا السنوار بالشخصية البراغماتية والواقعية، ومشددا على ضرورة استغلال الفرصة التاريخية للعرب والمسلمين لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

من جانبها، هنأت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية حماس، مشيدة بتجاوزها لحادثة اغتيال هنية بصفوف موحدة وعزيمة راسخة على مواصلة النضال والمقاومة.

وأكد الأمين العام للجبهة الديمقراطية فهد سليمان أن اختيار يحيى السنوار رئيسا للمكتب السياسي لحركة حماس يؤكد وحدة الحركة وتماسكها وصلابتها في مواجهة التحديات.

وشدد على أن انتخاب السنوار وهو في قلب الميدان يقاتل جيش الاحتلال يمثل تحدّيا صارخا لدولة الاحتلال وإصرارا على مواصلة المقاومة حتى التحرير الكامل.

كما هنأت لجان المقاومة في فلسطين حركة حماس، مشيدة بروح المقاومة التي يجسدها السنوار، ومؤكدة حق الشعب الفلسطيني في تحرير أرضه من الاحتلال.

بدورها، هنأت حركة الأحرار الفلسطينية حركة حماس باختيار السنوار رئيسا لمكتبها السياسي، مشيرة إلى أن هذا الاختيار يؤكد أن حماس ماضية في تحقيق أهدافها وغاياتها مهما كلفها ذلك من ثمن. وشددت الحركة على أن سياسة الاغتيالات "الإسرائيلية" لن تؤدي إلى تنازل المقاومة عن حقوقها.

وقد أعلنت حركة حماس وإيران -يوم الأربعاء الماضي- عن اغتيال هنية في غارة جوية من جيش الاحتلال استهدفت مقر إقامته في دار ضيافة يديرها الجيش في شمال طهران، وذلك بعد مشاركته في حفل تنصيب الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان.