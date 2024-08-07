محققةً إصابات مباشرة.. المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف "جل العلام" و"الراهب"

وطن: استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان، اليوم الأربعاء، موقعي "جل العلام" و"الراهب" التابعين لجيش الاحتلال، بالقذائف المدفعية، محققةً إصابةً مباشرةً في كل منهما.

وأكدت المقاومة أنّ هاتين العمليتين تأتيان دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته.

من جهتها، أشارت وسائل إعلام عبرية إلى دوي صفارات الإنذار في مستوطنتي "شلومي" و"شتولا"، شمالي فلسطين المحتلة، مضيفةً أنّ 4 صواريخ على الأقل أُطلقت من لبنان نحو "شتولا".

ونقل الإعلام العبري مخاوف أعرب عنها مستوطنون في حيفا المحتلة، مشيراً إلى أنّهم قلقون بصورة بالغة من أنّ إصابة مصافي النفط في المدينة قد تؤدي إلى كارثة كبيرة.

شهيدان ومصابون في جويا

بالتوازي، تتواصل اعتداءات جيش الاحتلال على القرى والبلدات الجنوبية اللبنانية، حيث استشهد شخصان وأُصيب 6 آخرون من جراء غارة شنّتها مسيّرة تابعة لجيش الاحتلال على سيارة في جويا.

وأفادت مصادر في جنوبي لبنان بإطلاق الاحتلال قذائف انشطاريةً على بلدات لا تُعدُّ ضمن بلدات خط المواجهة، مضيفاً أنّ الطائرات الحربية التابعة لجيش الاحتلال اخترقت جدار الصوت فوق مناطق الجنوب والعاصمة بيروت.

واستهدف الطيران الحربي التابع للاحتلال بلدة عيترون، فيما قصفت مدفعية الاحتلال وادي حامول، واستهدفت أطراف بلدة زبقين بصورة متقطّعة.



