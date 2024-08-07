الاحتلال يخطر بوقف البناء والعمل في منازل ومحلات تجارية بقبلان جنوب نابلس

وطن: أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بوقف البناء والعمل في 15 منزلا ومحلا تجاريا في بلدة قبلان جنوب نابلس.

وقالت مسؤولة وحدة العلاقات العامة والإعلام في بلدية قبلان خديجة الأقرع، إن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية من البلدة ووزعت 15 إخطارا بوقف البناء في منازل، وووقف العمل والإغلاق لمحلات تجارية مقامة منذ سنوات.

وأضافت أن سلطات الاحتلال تُجري أعمال توسعة لمستعمرة "رحاليم" في الجهة المقابلة للمنطقة التي وزعت فيها الإخطارات قرب مدخل البلدة الرئيسي.